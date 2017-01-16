Художник Павленский сбежал из России и просит убежища во Франции

Москва, 16 января. Художник Петр Павленский выехал из России вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя детьми.

Как выяснилось, Павленский намерен обратиться к властям Франции с просьбой о предоставлении политического убежища. Причиной спешного отъезда стало уголовное дело в отношении Павленского и Шалыгиной об изнасиловании.

По данным телеканала «Дождь», заявление на Павленского и Шалыгину написала актриса Театра.doc Анастасия Слонина, однако художник свою вину не признает, называя это дело «доносом».

Стоит отметить, что Павленский и Шалыгина выехали за пределы Российской Федерации 15 декабря 2016 года. После допроса в Следственном комитете Павленский с Шалыгиной и их двумя детьми выехали на автомобиле на Украину через Белоруссию, а оттуда вылетели во Францию.