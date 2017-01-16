Кудрин предложил оптимальные сроки повышения пенсионного возраста

Москва, 16 января. В ближайшие несколько лет в России необходимо повысить пенсионный возраст. Так считает бывший министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, это не решит всех проблем, связанных с дефицитом в пенсионной системе, однако позволит урегулировать значительную часть вопросов.

«Мы считаем, что необходимо начинать с 2019 или с 2020 года», — подчеркнул экономист.

Как ранее сообщала Газета.Ru, председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова раскритиковала инициативу, направленную на повышение пенсионного возраста.

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