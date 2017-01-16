Видео «танцующего» свадебного кортежа полицейского в Москве проверят правоохранители

Москва, 16 января. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту опубликованного видео со свадебным кортежем с участием полицейского в Москве.

По информации пресс-службы ГУ МВД по столице, по факту появления в средствах массовой информации ролика, где водитель иномарки BMW грубо нарушает правила дорожного движения, в настоящее время проводится проверка.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки примут решение.

Напомним, ранее в СМИ появилось видео, на котором запечатлено, как по столичным улицам пронесся свадебный кортеж якобы сотрудника полиции. Из-за кортежа были перекрыты несколько улиц, а одна из машин шествия некоторое время ехала задним ходом.