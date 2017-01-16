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Обнаружен черный ящик разбившегося под Бишкеком Boeing
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Обнаружен черный ящик разбившегося под Бишкеком Boeing

Сегодня 13:42
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Обнаружен черный ящик разбившегося под Бишкеком Boeing

Бишкек, 16 января. Специалисты сообщили об обнаружении черного ящика грузового самолета Boeing, разбившегося в понедельник под Бишкеком. По словам источника в правительстве Киргизии, для расследования причин авиакатастрофы во вторник на место ЧП прибудут международные специалисты МАК.

Согласно приведенной информации, черный ящик воздушного судна «будет приобщен» к работе правительственной комиссии.

Грузовой самолет Boeing-747 рухнул прямо на дома в дачном поселке Дача-Суу неподалеку от международного аэропорта «Манас». В связи с крушением прокуратура возбудила уголовное дело. Предварительной причиной аварии считают ошибку пилотирования. Жертвами крушения стали 37 человек, в основном это жители поселка.

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Тимур Румянцев
#киргизия
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