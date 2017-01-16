Пьяная школьница насмерть замерзла в лесу в Удмуртии

16 Января 2017 13:28 48

Ижевск, 16 января. В Удмуртии ученица девятого класса, перебрав алкоголя, насмерть замерзла в лесу. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти в понедельник заявил министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.

О трагедии, которая произошла в городе Воткинск 30 декабря, стало известно сегодня. 15-летняя девушка, скорее всего, на одной из новогодних вечеринок перебрала с алкоголем. Вместе с друзьями она отправилась в лес. Устав от прогулок, девушка решила отдохнуть.

Как пишут местные СМИ, школьница уснула и скончалась от переохлаждения.

Помимо этого Первухин на совещании сообщил еще об одном происшествии, случившимся во время праздников. В Ленинском районе Ижевска, также не рассчитав дозу алкоголя, из окна многоэтажки выпал молодой человек. По счастливой случайности парень остался жив, его доставили в больницу.