Увидел место своей гибели: пилот Boeing-747 перед смертью обошел вокруг обломков

Бишкек, 16 января. Пилот разбившегося Boeing-747 Turkish Airlines под Бишкеком оставался жив еще какое-то время после катастрофы и сам обошел место трагедии.

Стали известны жуткие подробности авиакатастрофы под Бишкеком. Как оказалось, один из пилотов оставался жив какое-то время.

Мужчина своими силами смог выбрался из-под обломков рухнувшего воздушного судна. Он находился в состоянии шока, ходил по месту крушения.

После этого его доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти: травмы оказались слишком тяжелыми, пилот умер.

Ранее в Сети было опубликовано видео с места крушения грузового самолета Boeing-747 Turkish Airlines под Бишкеком.