FAN-TV Лента новостей
Увидел место своей гибели: пилот Boeing-747 перед смертью обошел вокруг обломков
Происшествия

Увидел место своей гибели: пилот Boeing-747 перед смертью обошел вокруг обломков

Сегодня 13:40
37

Увидел место своей гибели: пилот Boeing-747 перед смертью обошел вокруг обломков

Бишкек, 16 января. Пилот разбившегося Boeing-747 Turkish Airlines под Бишкеком оставался жив еще какое-то время после катастрофы и сам обошел место трагедии.

Стали известны жуткие подробности авиакатастрофы под Бишкеком. Как оказалось, один из пилотов оставался жив какое-то время.

Мужчина своими силами смог выбрался из-под обломков рухнувшего воздушного судна. Он находился в состоянии шока, ходил по месту крушения.

После этого его доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти: травмы оказались слишком тяжелыми, пилот умер.

Ранее в Сети было опубликовано видео с места крушения грузового самолета Boeing-747 Turkish Airlines под Бишкеком.

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: Киев обвинил Донбасс в обстрелах, Донецк и юг ДНР под огнем запрещенных орудий ВСУ

Сегодня 13:31
55

Крещение-2017: крещенские купания, адреса иорданей в Москве и Петербурге

Сегодня 13:23
54

Удар по амбициям европейских элит: мигранты и Сирия стали орудием Трампа против Меркель

Сегодня 12:58
156

Шпионские игры: почему спецслужбы США не смогли завербовать российского дипломата

Сегодня 12:53
207

Сирия новости 16 января 2017 12.30: ВВС САР и ВКС РФ провели операцию против ИГ, САА отбила атаку «Джебхат ан-Нусры»

Сегодня 12:30
372
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Салаты кончились: ученые объяснили депрессивное клеймо 16 января

13:37

Разгневанный пермяк жестоко избил грудного ребенка сожительницы

13:35

Споры о Донбассе: Песков рассказал об украинской повестке дня Москвы и США

13:33

Новости Новороссии: Киев обвинил Донбасс в обстрелах, Донецк и юг ДНР под огнем запрещенных орудий ВСУ

13:31

Пьяная школьница насмерть замерзла в лесу в Удмуртии

13:28

Потомок Миклухо-Маклая пройдет через восемь стран в память о великом предке

13:28

Самедов: Уверен, что в «Спартаке» у меня все получится

13:25

Глобальная зачистка: Центробанк обезвредил более 1500 «черных кредиторов»

13:24

Ле Пен рассказала об истинной цели поездки в Нью-Йорк: Трамп ни при чем

13:24

Крещение-2017: крещенские купания, адреса иорданей в Москве и Петербурге

13:23

Кремль опроверг приглашение команды Трампа на сирийские переговоры в Астане

13:21

Песков опроверг информацию о встрече Путина и Трампа

13:19
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Салаты кончились: ученые объяснили депрессивное клеймо 16 января
Читать
Закрыть