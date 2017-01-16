Увидел место своей гибели: пилот Boeing-747 перед смертью обошел вокруг обломков

Бишкек, 16 января. Пилот разбившегося Boeing-747 Turkish Airlines под Бишкеком оставался жив еще какое-то время после катастрофы и сам обошел место трагедии.
Стали известны жуткие подробности авиакатастрофы под Бишкеком. Как оказалось, один из пилотов оставался жив какое-то время.
Мужчина своими силами смог выбрался из-под обломков рухнувшего воздушного судна. Он находился в состоянии шока, ходил по месту крушения.
После этого его доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти: травмы оказались слишком тяжелыми, пилот умер.
Ранее в Сети было опубликовано видео с места крушения грузового самолета Boeing-747 Turkish Airlines под Бишкеком.