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Салаты кончились: ученые объяснили депрессивное клеймо 16 января
Весь мир

Салаты кончились: ученые объяснили депрессивное клеймо 16 января

Сегодня 13:37
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Салаты кончились: ученые объяснили депрессивное клеймо 16 января

Лондон, 16 января. Третий понедельник января назвали самым депрессивным днем. В этом году депрессивное клеймо поставили на 16 января. Оказалось, что в этом виновата сложная политическая обстановка в мире, потраченные на праздники деньги, а также съеденные салаты и другие «вкусности», которые готовили для новогоднего стола.

Так, по словам ученого-психолога Клиффа Арнола из Университета Кардиффа, третий понедельник января самый несчастливый, потому что праздники завершились, вкусная еда кончилась, деньги потрачены, а зарплата будет нескоро. Кроме того, людям не хватает тепла и солнечного света. В совокупности все это повергает человека в депрессию.

В этом году, по мнению ученых, печалей людям добавляет и сложная политическая обстановка в мире. Жители США пока не знаю, чего ждать от команды избранного президента  Дональда Трампа.
 

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Ярослава Замысловатова
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