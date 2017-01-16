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Сирия сегодня: мины в Алеппо, «Адмирал Кузнецов» идет домой под надзором Лондона
Новости Сирии

Сирия сегодня: мины в Алеппо, «Адмирал Кузнецов» идет домой под надзором Лондона

Сегодня 14:23
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Сирия сегодня: мины в Алеппо, «Адмирал Кузнецов» идет домой под надзором Лондона

Сирия, 16 января. Работа российских боевых вертолетов попала на видео. В Алеппо продолжают трудиться российские саперы. Лондон выразил желание сопроводить авианесущую группу РФ во главе с «Адмиралом Кузнецовым». Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Вертолеты РФ несут дежурство

Минобороны Сирии опубликовало видео, на котором демонстрируется работа российских боевых вертолетов. Среди них — вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-35М, а также вертолеты Ми-25 ВВС Сирии. Все они применяются для поддержки действий сирийской армии.

Сейчас в Сирии действуют российские боевые вертолеты трех выше указанных современных типов, плюс модернизированные Ми-24. Помимо этого, российская группировка располагает вертолетами Ми-8 разных модификаций и корабельными вертолетами Ка-27.

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Алеппо все безопасней

В Алеппо продолжают трудиться российские саперы. Они проверили уже больше двух тысяч гектаров территории города, обезвредив более 24 тысяч боеприпасов. Как заметил при этом начальник международного противоминного центра Вооруженных сил РФ Игорь Михайлик, странно, почему саперы других стран не рвутся помогать нашим специалистам.

Особенно, когда работа совсем не так проста. Перед тем, как покинуть Алеппо, представители так называемой «умеренной оппозиции» заминировали все, что смогли, вкелючая детские игрушки. Саперы нашли и самодельные фугасы, которые были замаскированы под огнетушитель. Под домами и дорогами скрываются заминированные склады взрывчатки.

В то же время в восточной части Алеппо обнаружили ценные рукописи. В полуразрушенной библиотеке нашлись экспонаты, которые не были уничтожены боевиками «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в РФ). 

«Адмирал Кузнецов» уходит

После того, как Россия объявила о сокращении своих войск в Сирии, оживились в Великобритании. Лондон выразил желание сопроводить авианесущую группу РФ во главе с «Адмиралом Кузнецовым», которая пройдет мимо берегов Шотландии и вернется в Баренцево море. Для этих целей выделены фрегат и эсминец Соединенного Королевства.

Ранее бывший заместитель главкома ВМФ адмирал Игорь Касатонов рассказал «Известиям», что военные моряки государств, мимо которых пройдет «Кузнецов», ограничатся электронным слежением и использованием средств радиоразведки. Никто не будет тратить топливо кораблей. Видимо, никто кроме Великобритании. 

Вспомним, что переход российской эскадры в Средиземное море осенью вызвал настоящее безумие в Европе. Тогда «Кузнецова» постоянно сопровождали корабли и подлодки ВМС Франции, кружили самолеты базовой патрульной авиации. Но тогда и битва за Алеппо была в самом разгаре, сейчас же ситуация в Сирии несколько стабилизировалась. Уже через три недели эскадра доберется до Североморска. Надеемся, без особых приключений.

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Максим Вручный
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