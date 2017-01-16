Новости Новороссии: Киев обвинил Донбасс в обстрелах, Донецк и юг ДНР под огнем запрещенных орудий ВСУ

Новороссия, 16 января. Командование АТО обвинило подразделения войск ДНР и ЛНР в обстрелах позиций украинской армии. Киевские силовики открыли интенсивный огонь по окраинам Донецка, Горловки и Ясиноватой. ВСУ обстреляли территорию школы и частные дома жителей ДНР.

Обстрелы прифронтовых зон ДНР заметно участились

Согласно данным силовых ведомств Донецкой народной республики, за прошедшие ночь и вечер подразделения ВСУ успели выпустить по территории ДНР почти 400 крупнокалиберных артиллерийских снарядов и мин.

Интенсивность обстрелов заметно возросла, отметил источник в ведомстве. Всего, по его информации, по прифронтовым зонам республики было выпущено 397 артснарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм. Украинские военнослужащие также произвели несколько десятков выстрелов из вооружения БМП и различных видов гранатометов. В ходе обстрелов также использовалось стрелковое оружие.

Под огнем украинской армии оказали населенные пункты в окрестностях Донецка, Ясиноватой, Горловки, а также села Новоазовского района в южной части республики, сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

Киев представил новую порцию дезинформации

Сотрудники пресс-центра штаба так называемой АТО в Донбассе заявили о том, что военнослужащие Луганской и Донецкой народных республик якобы обстреляли позиции военнослужащих ВСУ на нескольких направлениях.

Согласно опубликованной на официальной странице штаба АТО в Facebook информации, за прошедшие сутки опорные пункты армии Украины подверглись обстрелам 60 раз. Украинская сторона утверждает, что подразделения ДНР якобы нанесли удары из минометов различных калибров по окрестностям населенных пунктов Авдеевка и Верхнеторецкое. Кроме того, по их данным, обстрелы также велись на мариупольском направлении. Там в зоне поражения оказались Марьинка, Широкино, Павлополь и Красногоровка.

Военнослужащих сил ЛНР Киев обвинил в обстрелах опорных пунктов украинских подразделений недалеко от Новозвановки, Станицы Луганской и Новоалександровки. Как утверждают сотрудники пресс-службы АТО, военнослужащие республики применяли в ходе обстрелов минометы и различные типы гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что прифронтовые территории республики подверглись обстрелам со стороны украинских силовиков три раза за минувшие сутки. Что касается ДНР, то, по информации замкомандующего Эдуарда Басурина, подразделения ВСУ почти 800 раз нарушили установленный режим прекращения огня, обстреляв окрестности Горловки, Ясиноватой, Донецка и юг республики из запрещенных минометов, артиллерии и танков, а также из гранатометов и стрелкового оружия.

Киевские силовики обстреляли школу в Ясиноватой

Как сообщили представители администраций Горловки и Ясиноватой, в результате ночных обстрелов ВСУ повреждения получили семь жилых домов и здание школы.

Исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько заявил, что в ходе ночных обстрелов с направления опорных пунктов украинской армии были повреждены в общей сложности семь частных жилых домов, расположенных на окраинах города. В ходе инспекции повреждения были зафиксированы по адресам: Славянская 9,13, Черникова 28,30, Полетаева 106, Железнодорожников 33, Богрицкого 5.

Кроме того, украинские подразделения накануне вечером вели огонь по Ясиноватой и ее окрестностям, сообщил и.о. руководителя администрации города Олег Моргун. При этом один из снарядов приземлился на территорию школы в близлежащем населенном пункте Яковлевка. В результате обстрела нарушено энергоснабжение села, на данный момент около 350 местных жителей остаются без света. Огонь в этом регионе велся около 22.00, по территории села было выпущено несколько крупнокалиберных артиллерийских снарядов, подчеркнули в ведомстве.

СЦКК и командование ДНР разберется с обстрелами ВСУ в Горловке

В оперативном командовании ДНР сообщили, что представители совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уже ведут следственные мероприятия по факту массированных обстрелов территории Горловки украинскими военнослужащими.

Российские офицеры в СЦКК приступили к расследованию обстрелов жилых кварталов Горловки со стороны подразделений ВСУ. В данный момент на месте происшествия ведутся следственные мероприятия. В Горловке и в ее окрестностях работают патрули СЦКК, представители командования республики во главе с заместителем командующего Эдуардом Басуриным, а также наблюдатели миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее и.о. руководителя администрации Горловки Иван Приходько сообщил о том, что в результате массированного обстрела окраин города с направления позиций военнослужащих ВСУ пострадал ребенок. Трехлетний мальчик получил многочисленные переломы ноги и был экстренно госпитализирован.