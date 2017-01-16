Разгневанный пермяк жестоко избил грудного ребенка сожительницы

Пермь, 16 января. Житель расположенного в Пермском крае города Березники в приступе гнева нанес серьезные травмы грудной дочери своей сожительницы. Во время бытовой ссоры мужчина размахался кулаками, нанеся несколько ударов женщине и малышке, которую она держала на руках.

«В комнате коммунальной квартиры во время бытовой ссоры мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары кулаками по голове и телу своей сожительнице и несколько ударов кулаком по голове грудной дочери, которая находилась у женщины на руках, — указано в сообщении, распространенном в связи с данным происшествием пресс-службой следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю. — В результате девочка получила тяжёлые травмы, с которыми была госпитализирована в больницу».

В настоящее время агрессивный отчим заключен под стражу, в его отношении проводятся следственные и процессуальные действия. Следствие намерено выяснить, в каких условиях жила пострадавшая грудная девочка. Будет дана правовая оценка не только действиям нападавшего, но и действиям матери ребенка, а также органов опеки, которые занимались этой семьей.