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Спорт

Самедов: Уверен, что в «Спартаке» у меня все получится

16 Января 2017 13:25
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Александр Самедов

Москва, 16 января. Полузащитник Александр Самедов вернулся в родной клуб спустя 12 лет — футболист официально перешел в «Спартак». 

Детали договора не уточняются. Как рассказал сам футболист, он невероятно взволнован и испытывает вместе с тем радость после возвращения в родной клуб спустя столько лет.

«Надеюсь, нет, даже уверен — в «Спартаке» у меня все получится», — говорится на официальном сайте красно-белых.

Напомним, что контракт стороны подписали сегодня, договор начинает действовать 18 января 2017 года.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне в российском чемпионате 32-летний Самедов принял участие в 15 мачтах, в которых отличился 5 голами и двумя результативными передачами.

Дана Балан

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