Ответ «меджлису»: крымские эксперты оценили резолюцию о нарушении Украиной прав человека

Власти Республики Крым подготовили проект резолюции о нарушении прав человека на территории полуострова в период украинского правления. По словам Заура Смирнова, председателя госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК, полный текст данного документа будет обнародован уже на этой неделе. Его авторами являются юристы, правозащитники и политологи Крыма. Особое внимание в тексте резолюции будет уделено событиям, сопровождающим украинский госпереворот 2014 года, а также систематическому нарушению Киевом прав крымских татар.

«Всем этим событиям дается оценка, больше политическая, подчеркивается, что по ним не было принято никаких процессуальных решений и ответственность за все отмеченные нарушения, в том числе прав человека, никто не понес», — отмечает Смирнов.

Известно, что крымские власти надеются представить составленный ими документ на рассмотрение Организации Объединенных Наций. Тем не менее, особых надежд на то, что их резолюция будет принята и утверждена ООН, они не испытывают. У правительства Республики Крым, подчеркивает Заур Смирнов, «уже есть опыт в этой части, когда нам отказали в принятии обращения, связанного с энергетической блокадой».

Федеральное агентство новостей обратилось за оценкой данной инициативы крымских властей к ряду своих постоянных экспертов. Все они сходятся на том, что этот документ является своеобразным ответом на недавнюю резолюцию ООН по Крыму, принятую по инициативе Украины.

«Украина сейчас старательно педалирует тему якобы имеющих место нарушений прав человека в Крыму. Она делает это и в ООН, и во многих других местах. Особо часто можно услышать о каких-то преследованиях и исчезновениях крымских татар. Так, недавно можно было услышать выступления Рефата Чубарова (председатель «Меджлиса крымско-татарского народа», организации, запрещенной на территории РФ — прим. ФАН) по поводу того, что последняя резолюция ООН по Крыму дает Украине «возможность не обороняться, а наступать». Имея в виду политику Киева, стоит ли удивляться тому, что в Крыму как-то хотят всему этому ответить?» — приводит свою точку зрения Александр Форманчук, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым.

«Конечно, это контрпропагандистский ход, пусть и несколько запоздавший. Мы в Крыму реагируем на шаги, которые уже были предприняты Украиной, а тот, кто реагирует, как известно, всегда несколько отстает от того, кто удерживает инициативу, — приводит свою точку зрения Владимир Джаралла, независимый крымский политолог. — Что же касается шансов этого документа быть принятым к рассмотрению в ООН, то, понятно, что в любом из вариантов шансы у него действительно невелики. Но главное сейчас — привлечь внимание международной общественности к другой стороне крымских событий, к систематическим нарушениям прав человека, которые всегда имели место на Украине и имеют место до сих пор. Во время госпереворота было совершенно множество преступлений: в том числе и преступлений против прав человека. Они до сих пор остаются не расследованными, а те, кто их совершили, не понесли никакого наказания. Реакция международной общественности на события в Крыму и на Украине сейчас выглядит весьма однобокой. Любая попытка изменить это положение дел — шаг правильный».