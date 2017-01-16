FAN-TV Лента новостей
Ответ «меджлису»: крымские эксперты оценили резолюцию о нарушении Украиной прав человека
Политика

Ответ «меджлису»: крымские эксперты оценили резолюцию о нарушении Украиной прав человека

Сегодня 13:45
200

Ответ «Меджлису»: крымские эксперты оценили резолюцию о нарушении Украиной прав человека

Власти Республики Крым подготовили проект резолюции о нарушении прав человека на территории полуострова в период украинского правления. По словам Заура Смирнова, председателя госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК, полный текст данного документа будет обнародован уже на этой неделе. Его авторами являются юристы, правозащитники и политологи Крыма. Особое внимание в тексте резолюции будет уделено событиям, сопровождающим украинский госпереворот 2014 года, а также систематическому нарушению Киевом прав крымских татар.

«Всем этим событиям дается оценка, больше политическая, подчеркивается, что по ним не было принято никаких процессуальных решений и ответственность за все отмеченные нарушения, в том числе прав человека, никто не понес», — отмечает Смирнов.

Известно, что крымские власти надеются представить составленный ими документ на рассмотрение Организации Объединенных Наций. Тем не менее, особых надежд на то, что их резолюция будет принята и утверждена ООН, они не испытывают. У правительства Республики Крым, подчеркивает Заур Смирнов, «уже есть опыт в этой части, когда нам отказали в принятии обращения, связанного с энергетической блокадой».

Энергетическая блокада Крыма

Федеральное агентство новостей обратилось за оценкой данной инициативы крымских властей к ряду своих постоянных экспертов. Все они сходятся на том, что этот документ является своеобразным ответом на недавнюю резолюцию ООН по Крыму, принятую по инициативе Украины.

«Украина сейчас старательно педалирует тему якобы имеющих место нарушений прав человека в Крыму. Она делает это и в ООН, и во многих других местах. Особо часто можно услышать о каких-то преследованиях и исчезновениях крымских татар. Так, недавно можно было услышать выступления Рефата Чубарова (председатель «Меджлиса крымско-татарского народа», организации, запрещенной на территории РФ — прим. ФАН) по поводу того, что последняя резолюция ООН по Крыму дает Украине «возможность не обороняться, а наступать». Имея в виду политику Киева, стоит ли удивляться тому, что в Крыму как-то хотят всему этому ответить?» — приводит свою точку зрения Александр Форманчук, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым.

«Конечно, это контрпропагандистский ход, пусть и несколько запоздавший. Мы в Крыму реагируем на шаги, которые уже были предприняты Украиной, а тот, кто реагирует, как известно, всегда несколько отстает от того, кто удерживает инициативу, — приводит свою точку зрения Владимир Джаралла, независимый крымский политолог. — Что же касается шансов этого документа быть принятым к рассмотрению в ООН, то, понятно, что в любом из вариантов шансы у него действительно невелики. Но главное сейчас — привлечь внимание международной общественности к другой стороне крымских событий, к систематическим нарушениям прав человека, которые всегда имели место на Украине и имеют место до сих пор. Во время госпереворота было совершенно множество преступлений: в том числе и преступлений против прав человека. Они до сих пор остаются не расследованными, а те, кто их совершили, не понесли никакого наказания. Реакция международной общественности на события в Крыму и на Украине сейчас выглядит весьма однобокой. Любая попытка изменить это положение дел — шаг правильный».

комментарии
Иван Верихов
#владимир джаралла #заур смирнов #александр форманчук
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: мины в Алеппо, «Адмирал Кузнецов» идет домой под надзором Лондона

Сегодня 14:23
46

Царица морей против «Адмирала Кузнецова»: авианосцу грозят провокации британцев

Сегодня 14:15
96

Ответ «меджлису»: крымские эксперты оценили резолюцию о нарушении Украиной прав человека

Сегодня 13:45
190

Новости Новороссии: Киев обвинил Донбасс в обстрелах, Донецк и юг ДНР под огнем запрещенных орудий ВСУ

Сегодня 13:31
201

Крещение-2017: крещенские купания, адреса иорданей в Москве и Петербурге

Сегодня 13:23
107
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ограбление Кардашьян в Париже совершила банда пенсионеров

14:24

Путин подписал указ об установлении Дня Росгвардии

14:24

Сирия сегодня: мины в Алеппо, «Адмирал Кузнецов» идет домой под надзором Лондона

14:23

Совфед объяснил кабмину, как защитить дольщиков в России

14:23

Царица морей против «Адмирала Кузнецова»: авианосцу грозят провокации британцев

14:15

Жесткие слова Трампа об устаревшем НАТО обеспокоили руководство альянса

14:13

ВСУ перебросили к границам ЛНР 30 иностранных наемников

14:13

Диджей зарезал 15-летнего подростка после сельской дискотеки на Кубани

14:12

Четверо бойцов ВСУ покинули зону АТО в Донбассе за сутки

14:11

Английская писательница едет в Сибирь поохотиться на затерянные рояли

14:07

Должники из Иркутской области заживо сожгли кредитора в багажнике автомобиля

14:04

Пакистан закупит российский вертолет Ми-171

14:02
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ограбление Кардашьян в Париже совершила банда пенсионеров
Читать
Закрыть