Уйти за 60 минут: как Обама признал свои ошибки и раскритиковал Трампа

Свое последнее телевизионное интервью в качестве президента Барак Обама посвятил критике Дональда Трампа, поставив под сомнение способность избранного президента руководить страной посредством многочисленных записей в микроблоге Twitter. Более того, Обама дал несколько советов по поводу напряженных отношений избранного президента и разведывательных органов США. Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей перевод статьи Obama doubts Trump can govern via Twitter, admits mistakes in '60 Minutes' interview (В своем интервью «60 минут» Обама высказал сомнения в руководстве Трампа через Twitter, а также признал ошибки собственного президентства), опубликованной порталом Union Leader.

В интервью, показанном накануне на канале CBS «60 минут», Обама признал некоторые ошибки собственного президентства, хотя такой шаг обычно несвойственен уходящему президенту. Среди недостатков были названы ошибки, которые Обама допустил в отношениях с конгрессом.

«Я признаюсь, что не смог в полной мере осознать ту пристрастность, с которой действовали отдельные сенаторы и члены конгресса. Особенно в разгар кризиса», — сказал Обама.

По-видимому, пока еще действующий президент имел в виду неблагоприятную финансовую ситуацию в стране, которую он унаследовал от предыдущего главы государства.

«Я стал громоотводом для некоторых тенденциозных сражений. Практически по каждому параметру в стране стало жить лучше, чем когда я только пришел. Если можешь оглянуться назад и сказать, что экономика стала лучше, безопасность стала лучше, окружающая среда улучшилась, образование наших детей стало лучше... учитывая все трудности на пути, ты должен чувствовать себя хорошо», — подчеркнул Обама.

Президент, прошедший через все трудности работы с членами конгресса, дал неутешительную оценку их коллективной способности и качеству выполняемой работы.

«Я считаю, американский народ может изменить Вашингтон. Но я думаю, что он не собирается меняться, потому что кто-то сверху направляет это изменение. Все члены конгресса, сидящие по обеим сторонам прохода, заинтересованы в широком круге вопросов. Они искренне внимательны к вопросам экономики, борьбы с терроризмом, социальным проблемам. Но более всего они заинтересованы в собственном переизбрании», — отмечает Барак Обама.

Глава Белого дома завил, что если сенаторы и конгрессмены думают, будто им будет сложно добиться переизбрания, сотрудничая друг с другом, то они не будут действовать сообща. В качестве примера Обама привел решение лидера большинства в сенате Митча Макконнелла подождать с утверждением кандидата на пост члена Верховного суда США после смерти Антонина Скалиа в феврале прошлого года. По мнению Обамы, тот факт, что республиканец из штата Кентукки заблокировал попытку выдвинуть кандидата, является «признаком того, что поощрение политиков в Вашингтоне быть чрезмерно пристрастными уже настолько вышло из-под контроля, что они ослабляют сами себя».

Высказался Обама и о Дональде Трампе, хотя его комментарии на этот раз были не столь критичны, как те, что исходили от него в последние недели. Так, Обама выразил сомнения в том, что использование Трампом социальных сетей в качестве основного средства общения с американским народом и конгрессом поможет успешной и плодотворной работе нового президента в кресле главы государства.

«Мы вступаем в эпоху, где многие люди получают информацию через Twitter, громкие заявления и заголовки, которые приходят на их телефоны. И я считаю, что некая сила в этом есть. Но также существует опасность. То, что заключено в заголовке или вызывает дебаты и привлекает внимание, не то же самое, что процесс, необходимый для реального решения проблемы», — заявил Обама.

Напомним, Трамп использовал микроблог Twitter для противодействия ЦРУ в виртуальном пространстве. Американская разведка обвиняла президента РФ Владимира Путина в организации хакерского вмешательства во время выборов в президенты. Когда же Бараку Обаме задали вопрос о компетентности следующего лидера страны и его возможных действиях в отношении разведывательного аппарата, действующий президент дал своему преемнику несколько советов. «Вы не сможете принимать правильные решения без создания доверительных отношений между Вами и обществом», — заключил он.