Ле Пен рассказала об истинной цели поездки в Нью-Йорк: Трамп ни при чем

Париж, 16 января. Кандидат в президенты Франции, глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что ее визит в Нью-Йорк не был связан с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Ле Пен подчеркнула, что не просила встречи с Трампом во время своей поездки в США. Она обратила внимание, что у нее были назначены встречи с другими людьми, которые хотели с ней побеседовать.
«Эта поездка была не в рамках моей предвыборной кампании, это был частный визит», — пояснила глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в эфире французской радиостанции LCI.
Ранее Ле Пен рассказала, как победа Трампа и ослабление ФРГ улучшат отношения с Россией.
Катерина Тимошенская