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Cтало известно, кому посвятил Медведев свой самый первый лайк в Twitter
Общество

Cтало известно, кому посвятил Медведев свой самый первый лайк в Twitter

Сегодня 13:10
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Cтало известно, кому посвятил Медведев свой самый первый лайк в Twitter

Москва, 16 января. Первый лайк в Twitter российский премьер Дмитрий Медведев посвятил британскому сериалу «Шерлок». Это вызвало целую бурю эмоций у микроблогеров, ведь ранее глава кабмина РФ, активно пользующийся соцсетями, в Twitter никогда лайки не ставил.

Лайк официальный аккаунт премьер-министра поставил сообщению видеоблогера Руслана Усачева, появившегося после премьеры нового эпизода сериала на Первом канале в полночь с 15 на 16 января. После появления лайка Медведева Усачев тут же поинтересовался у премьер-министра, понравилась ли ему новая серия «Шерлока».

«Я тут немного прифигел от лайка @MedvedevRussia. Как вам финал Шерлока, Дмитрий Анатольевич?», - написал видеоблогер.

 

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Ярослава Замысловатова
#дмитрий медведев
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