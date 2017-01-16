Cтало известно, кому посвятил Медведев свой самый первый лайк в Twitter

Москва, 16 января. Первый лайк в Twitter российский премьер Дмитрий Медведев посвятил британскому сериалу «Шерлок». Это вызвало целую бурю эмоций у микроблогеров, ведь ранее глава кабмина РФ, активно пользующийся соцсетями, в Twitter никогда лайки не ставил.

Лайк официальный аккаунт премьер-министра поставил сообщению видеоблогера Руслана Усачева, появившегося после премьеры нового эпизода сериала на Первом канале в полночь с 15 на 16 января. После появления лайка Медведева Усачев тут же поинтересовался у премьер-министра, понравилась ли ему новая серия «Шерлока».

«Я тут немного прифигел от лайка @MedvedevRussia. Как вам финал Шерлока, Дмитрий Анатольевич?», - написал видеоблогер.