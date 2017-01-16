Потомок Миклухо-Маклая пройдет через восемь стран в память о великом предке

Москва, 16 января. Потомок и полный тезка Николая Миклухо-Маклая организовал экспедицию по стопам предка. Старт экспедиции в честь ученого и путешественника запланирован на весну 2017 года, старт будет из Москвы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Экспедиция «От Миклухи до Маклая» за 100 дней пути планирует преодолеть 30 тысяч километров, посетить три континента и восемь стран — это Россия, Китай, Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея и Австралия. Передвигаться путешественники будут только на автомобилях и паромах. Возглавит экипаж потомок Николая Миклухо-Маклая путешественник Николай Миклухо-Маклай.

В планы экспедиции входит проведение мероприятий и научных исследований.

«В городах России, по пути следования, мы будем проводить популяризации достижений нашего соотечественника, среди которых одним из важнейших является его доказанная теория о равенстве рас, отвергавшая представления о папуасах как о «низшей» расе», — рассказал глава экспедиции Николай Миклухо-Маклай.

Также запланирована установка памятного барельефа в Папуа-Новой Гвинее, посещение первой в Австралии биологической станции, основателем которой является Н.Н. Миклухо-Маклай. В каждом городе планируется проведение культурно-образовательных мероприятий, в рамках которых жители регионов передадут музею города Маданг в Новой Гвинее экспонаты из России.