Порошенко надеется, что Трамп оценит его преданность США

16 Января 2017 13:15 42

Киев, 16 января. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает на продолжение активного сотрудничества с администрацией США после прихода к власти кабинета, сформированного избранным президентом Дональдом Трампом. По итогам переговоров с уходящим в отставку вице-президентом США Джо Байденом Порошенко выразил надежду, что в повестке дня для США останется «украинский вопрос».

«Мы уважаем демократический выбор американского народа, — объявил Порошенко, оставшийся без приглашения на инаугурацию избранного президента, — и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией. Очень рассчитываем на преемничество в нашей общей работе со стороны новой администрации США».

Комментарии Байдена на этот счет были гораздо более скупыми — вице-президент лишь выразил надежду, что администрация Трампа захочет продолжать партнерство с Украиной. Между тем, по оценкам экспертов, администрация Трампа будет проводить в отношении Украины сугубо прагматическую политику и не будет придерживаться обещаний, данных предыдущим поколением американских властей.

Напомним, инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пройдет в пятницу.