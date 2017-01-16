Не только Астана: проблемы Сирии Евросоюз хочет решать сам

Брюссель, 16 января. Точные даты возобновления переговоров в Швейцарии по политическому урегулированию в Сирии на данный момент не определены. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как он отметил, необходимо, чтобы переговорный процесс по урегулированию в Сирийской Арабской Республике «вернулся в руки ООН».

Однако, по словам Штайнмайера, пока это не обеспечено, поэтому сказать о сроках возобновления переговоров в Женеве говорить рано. Европейскому союзу необходимо определиться с его стратегией касательно Сирии.