Глобальная зачистка: Центробанк обезвредил более 1500 «черных кредиторов»

16 Января 2017 13:24 43

Москва, 16 января. Банк России в прошлом году передал сведения о 1600 «черных кредиторах» в Федеральную антимонопольную службу, МВД и прокуратуру. Как сообщают официальные представители регулятора, Центробанк вместе с территориальными подразделениями направили 431 письмо по нелегальным кредиторам в уполномоченные органы, в 2016-м подобных обращений ежеквартально насчитывалось порядка 300–400.

В настоящее время Центробанк активно борется с компаниями, которые противозаконно выдают потребительские займы по ставкам порядка 900% годовых, при этом они действуют под видом микрофинансовых организаций.

ЦБ приступил к разработке специальных мер в связи с ростом числа жалоб граждан на «черных кредиторов». В прошлом году была в тестовом режиме запущена программа по выявлению нелегальных кредиторов в сети Yandex Data Factory, которая способна обнаруживать по размещенной в интернете рекламе незаконных кредиторов. По словам близкого к Центробанку источника, ЦБ намерен активно использовать эту разработку в 2017 году, пишет газета «Известия».

Напомним, ранее пресс-служба Центробанка РФ сообщила о получении принципиально нового оружия для борьбы с вредоносными сайтами.