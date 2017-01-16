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Кремль опроверг приглашение команды Трампа на сирийские переговоры в Астане
Политика

Кремль опроверг приглашение команды Трампа на сирийские переговоры в Астане

Сегодня 13:21
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Кремль опроверг приглашение команды Трампа на сирийские переговоры в Астане

Москва, 16 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о приглашении администрации Дональда Трампа на переговоры по Сирии в Астане. 

Отвечая на вопрос о том, может ли Кремль подтвердить появившиеся сообщения о том, что администрация избранного президента США получила приглашение приехать в Казахстан, Песков сказал: «Нет», отметив, что не стал бы сейчас ничего говорить про «конкретно предложение».  Подготовку встречи по урегулированию сирийского кризиса в Астане он назвал «очень нелегким процессом».

«Он не подменяет собой другие форматы, в том числе женевский процесс, это скорее дополняющие части. Это все, что я сказал бы на этой стадии», — заключил он.

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Ярослава Замысловатова
#дональд трамп
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Песков опроверг информацию о встрече Путина и Трампа
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