ДНР: ВСУ обрушили почти 400 снарядов на Донецк, Горловку и Ясиноватую

Донецк, 16 января. В течение минувшей ночи на населенные пункты в Донецкой народной республике вновь обрушился град снарядов с украинской стороны. Под интенсивный обстрел попали окраины Донецка, Горловка и Ясиноватая, а также ряд других поселков на территории ДНР. В общей сложности, по оценке военного ведомства ДНР, на территории республики разорвались почти четыре сотни снарядов и мин.

«Количество обстрелов накануне вечером и ночью возросло, — отметили представители силовых ведомств ДНР. — было выпущено 397 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм». Кроме того, силы ВСУ в ходе обстрелов активно использовали вооружение БМП и различного рода гранатометы.

Напомним, в результате обстрелов всего за один вечер были повреждены здание школы в Ясиноватой — снаряд разорвался прямо на спортивной площадке, семь жилых домов в Горловке. При обстрелах были ранены двое детей в поселке Доломитное.