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Политика

Кремль прокомментировал предложение Трампа о ядерной сделке

16 Января 2017 12:55
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Кремль прокомментировал предложение Трампа о ядерной сделке

Москва, 16 января. Кремль не ведет переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом, в частности, не обсуждает антироссийские санкции и сокращение ядерного вооружения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков обратил внимание, что Москва не обсуждает с командой Трампа сокращение ядерного вооружения.

«Давайте все-таки наберемся терпения, дождемся момента вступления господина Трампа в должность действующего президента Соединенных Штатов Америки и потом уже будем давать оценки тем или иным инициативам», — объяснил он позицию Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что антироссийские санкции также не стоят на повестке дня. Он напомнил, что не Москва была «инициатором этих рестрикций».

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Катерина Тимошенская

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