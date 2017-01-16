Лидера вербовщиков боевиков для ИГ задержали в Испании

16 Января 2017 12:45 32

Мадрид, 16 января. Национальная полиция Испании задержала предполагаемого лидера группировки, занимавшейся вербовкой боевиков для «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).

Задержанным оказался выходец из Марокко, живущий в Испании. По данным полиции, операцию проводили в городе Сан-Себастьян (Страна басков).

Ранее были задержаны еще два человека, предположительно входивших в группу по вербовке членов ИГ. Одного из них задержали в ноябре в Страсбурге, второго — в Марокко.

Правоохранители отмечают, что задержанный в Испании пособник ИГ, начал заниматься вербовкой еще в 2010 году. Мужчина «обрабатывал» молодых людей. Легко находить с ними общий язык ему помогало то, что ранее он был тренером по боксу.

По данным полиции, некоторые новоиспеченные члены ИГ, завербованные им, отправлялись в Турцию. Здесь их инструктировали относительно совершения терактов на территории Европы.

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