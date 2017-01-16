Песков опроверг информацию о встрече Путина и Трампа

16 Января 2017 13:19 59

Москва, 16 января. Переговоры о встрече российского лидера Владимира Путина и нового главы США Дональда Трампа пока не ведутся, заявил представителям СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких переговоров о встрече нет», — сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавние слухи о якобы готовящейся встрече Путина и Трампа и Рейкьявике.

Российские власти на данный момент не поддерживают контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа. Исключение — посол России в США Сергей Кисляк, российский дипломат на связи с помощником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Других каких-либо контактов нет», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, российский посол Кисляк и Флинн связываются в случаях, когда «возникают вопросы, в том числе протокольного характера». Пресс-секретарь президента России отметил, что «каких-либо контактов с офисом избранного президента (США) пока нет». «Дождемся инаугурации», — добавил пресс-секретарь российского лидера.