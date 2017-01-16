Песков ответил на фейки о хакерах из России рассказом об атаках на сайт Кремля

16 Января 2017 12:50 56

Москва, 16 января. Российская сторона не собирается беспочвенно обвинять другие страны в организации кибератак против Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что уподобляться тем, кто прибегает к таким неразумным и безосновательным обвинениям в Кремле не намерены. Песков сообщил, что кибератаки на сайт Кремля осуществляются довольно давно.

«Бывают дни, когда тысячи попыток взлома сайта, получения контроля над сайтом, обрушения сайта. Когда компетентные ведомства пытаются найти следы данных атак, эти следы уходят и в Европу, и в США, и в Канаду, и в Китай, а также в Индию», — заявил пресс-секретарь.

При этом Песков решительно отметил, что было бы неразумно и даже смешно выступать с какими-то обвинениями в адрес конкретных столиц.