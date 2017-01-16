Новый топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания

Москва, 16 января. Новый самолет-топливозаправщик компании «Ил» прошел летные испытания в паре с истребителями.

Испытания в паре с истребителями подтвердили совместимость топливозаправщика с маленькими самолетами, взаимодействие с крупными самолетами будет проверено в ходе государственных испытаний. Новый самолет сможет передавать порядка 65 тонн топлива на расстоянии в 3500 километров и 35 тонн топлива на удалении более 7300 километров. Топливозаправщик получит приборы авиационной заправки, применяющиеся на самолетах Ил-78. Новое воздушное судно способно нести на борту груз до 92 тонн.