up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Политика

Споры о Донбассе: Песков рассказал об украинской повестке дня Москвы и США

16 Января 2017 13:33
41Просмотры

Споры о Донбассе: Песков рассказал об украинской повестке дня Москвы и США

Москва, 16 января. Пресс- секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, какой станет повестка диалога России с новой администрацией США.  Важной ее частью, безусловно, станет украинский кризис, подчеркнул он. 

«Что касается украинской проблематики, то, безусловно, можно с большой долей уверенности предположить, что это будет частью повестки дня российско-американского диалога в перспективе», — отметил представитель Кремля. 

При этом Песков затруднился сказать, в каком русле будут развиваться дискуссия и обмен мнениями по этоц теме. Во многом, по его словам, это будет зависеть о той позиции, которую займет новая администрация в Вашингтоне.

Ярослава Замысловатова

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС