Споры о Донбассе: Песков рассказал об украинской повестке дня Москвы и США

16 Января 2017 13:33 41

Москва, 16 января. Пресс- секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, какой станет повестка диалога России с новой администрацией США. Важной ее частью, безусловно, станет украинский кризис, подчеркнул он.

«Что касается украинской проблематики, то, безусловно, можно с большой долей уверенности предположить, что это будет частью повестки дня российско-американского диалога в перспективе», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков затруднился сказать, в каком русле будут развиваться дискуссия и обмен мнениями по этоц теме. Во многом, по его словам, это будет зависеть о той позиции, которую займет новая администрация в Вашингтоне.