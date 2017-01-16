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Пережиток прошлого: Кремль и Трамп сошлись во мнениях по поводу НАТО
Политика

Пережиток прошлого: Кремль и Трамп сошлись во мнениях по поводу НАТО

Сегодня 13:08
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Пережиток прошлого: Кремль и Трамп сошлись во мнениях по поводу НАТО

Москва, 16 января. Кремль поддерживает мнение избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что НАТО является пережитком прошлого. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, конфронтация — системная цель данной организации.

«НАТО действительно пережиток (прошлого), мы тоже с этим согласны, мы давно говорим о наших взглядах на эту организацию», — отметил представитель Кремля.

Как рассказал Песков, НАТО вряд ли можно назвать современной структурой, отвечающей идеям стабильности, устойчивого развития и безопасности, так как она заточена на конфронтацию, при этом вся структура посвящена идеалам конфронтации.

Стоит отметить, что руководство НАТО с тревогой встретило заявление Трампа о том, что организация давно устарела. По словам главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, в альянсе заявления избранного президента США воспринимаются с обеспокоенностью.

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Тимур Румянцев
#россия #нато #песков #кремль
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