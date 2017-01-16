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Политика

Польша считает размещение войск США гарантией «сдерживания России»

16 Января 2017 12:41
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Польша считает размещение войск США гарантией «сдерживания России»

Варшава, 16 января. Присутствие американских войск на территории Польши гарантирует безопасность страны, заявил заместитель главы военного ведомства Бартош Ковнацкий.

Ковнацкий прокомментировал размещение войск США в Польше.

«Это гарантия того, что в ближайшие годы мы сможем чувствовать себя в безопасности», — пояснил он.

По мнению представителя Минобороны Польши, это поможет Варшаве сдерживать потенциального противника, которым польские власти считают Россию.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва озабочена размещением американских войск в Польше.

Катерина Тимошенская

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