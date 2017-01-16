Польша считает размещение войск США гарантией «сдерживания России»

Варшава, 16 января. Присутствие американских войск на территории Польши гарантирует безопасность страны, заявил заместитель главы военного ведомства Бартош Ковнацкий.

Ковнацкий прокомментировал размещение войск США в Польше.

«Это гарантия того, что в ближайшие годы мы сможем чувствовать себя в безопасности», — пояснил он.