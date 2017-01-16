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Минобороны РФ извинилось перед семьями жертв крушения Ту-154 под Сочи
Общество

Минобороны РФ извинилось перед семьями жертв крушения Ту-154 под Сочи

Сегодня 12:44
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Минобороны РФ извинилось перед семьями жертв крушения Ту-154 под Сочи

Москва, 16 января. Российское военное ведомство принесло извинения родственникам погибших в крушении Ту-154 над Черным морем, которое произошло 25 декабря. Замглавы Минобороны Николай Панков обещал, что военное ведомство будет поддерживать семьи погибших артистов и экипажа самолета.

«Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания, - заявил замминистра. - Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег. Вечная память погибшим».

Напомним, сегодня прощание с погибшими в катастрофе летевшего в Сирию рейса Минобороны проходило в трех местах одновременно: в Подмосковье на Федеральном военном мемориальном кладбище, в телецентре «Останкино», где прощались с погибшими в этой катастрофе журналистами и в Успенском соборе Новодевичьего монастыря, где отдали дань уважения общественному деятелю Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза.

Напомним, на борту разбившегося после вылета из Сочи самолета находились 92 человека — участники военного ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военные, Доктор Лиза и члены экипажа.

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Валентин Меликов
#николай панков
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