Полузащитник Самедов стал игроком московского «Спартака»

16 Января 2017 12:37 55

Москва, 16 января. Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов перешел в московский «Спартак». Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Подробности сделки хавбека с красно-белыми не разглашаются. Контракт вступает в силу со среды, 18 января.

Напомним, что 32-летний игрок является воспитанником ДЮСШ «Спартака».

По словам Самедова, он испытывает волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Футболист также выразил уверенность, что у него все получится вместе с красно-белыми.