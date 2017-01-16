Стало известно, кто построит железную дорогу к Керченскому мосту

Москва, 16 января. Подрядчиком по строительству подходов к Керченскому мосту станет «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга. Официально правительство России намерено объявить в ближайшее время.

По данным информированного источника, при решении вопроса о назначении подрядчика по строительству подходов к Керченскому мосту кабмин не стал снова объявлять уже дважды провалившийся конкурс. Подходами займется «Стройгазмонтаж», пишет газета «Коммерсантъ».

По словам министр транспорта Максим Соколов, в СГМ Минтранс обратился после того, как было объявлено два конкурса по выбору подрядчика и ни одной заявки не поступило. При этом Соколов особо отметил, что СГМ уже зарекомендовал себя как ответственный подрядчик.



