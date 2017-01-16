Бойцы ЮВО примут участие в десяти международных учениях в 2017 году

Ростов-на-Дону, 16 января. Штаб Южного военного округа запланировал проведение более чем 10 международных учений на территории РФ и за пределами страны.

В кавказском регионе пройдут тактико-специальные учения «Поиск-2017», а также командно-штабные учения «Взаимодействие-2017» с руководством коллективных сил оперативного реагирования стран ОДКБ. В Южном военном округе состоятся российско-пакистанские учения «Дружба-2017», это будут уже вторые совместные учения с военнослужащими Пакистана. В нескольких совместных мероприятиях примут участие силы и корабли Черноморского флота. Как отметило командование округа, в текущем году количество международных мероприятий, проводимых военнослужащими ЮВО, увеличилось в два раза по сравнению с предыдущими годами.