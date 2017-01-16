Шпионские игры: почему спецслужбы США не смогли завербовать российского дипломата

16 Января 2017 12:53 35

Американские спецслужбы пытались завербовать российского дипломата, который покупал лекарство для бывшего главы правительства РФ Евгения Примакова, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1». Американские «спецы» всегда работали топорно, заявил полковник внешней разведки в отставке, почетный сотрудник госбезопасности Виктор Черкашин.

Как сообщила Мария Захарова, несколько лет назад для лечения экс-главы правительства Примакова было найдено лекарство, которое продавалось только в США. Один из дипломатов взялся за покупку медикаментов, для чего ему передали двести тысяч долларов, собранных друзьями и семьей Примакова. При этом все формальности для приобретения лекарства были соблюдены и рецепты выписаны. Но когда специалист российского посольства попал в аптеку, к нему подошли несколько сотрудников спецслужб США и, проводив в подвал, где не было сигнала мобильной связи, в течение часа беседовали, пишут «Известия».

«То, о чем они с ним говорили, больше было похоже на попытку вербовки, нежели на какой-то адекватный разговор», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова утверждает, что, тем самым, дипломата пытались «запугать», обвинив в незаконном обороне лекарств. В итоге купленный препарат у сотрудника посольства изъяли, не вернув за него деньги.

«Это факт, с которым мне лично приходилось сталкиваться в работе (Черкашин с 1979 по 1986 год работал в резидентуре в США — прим. ред.), когда американские спецслужбы использовали любой предлог для того, чтобы выйти на нашего сотрудника, особенно если это представитель советской разведки или какого-то министерства. В этом ничего удивительного нет, это обычная практика работы американских спецслужб и ФБР, они всегда ищут возможность для того, чтобы провести подобную беседу с сотрудником, попытаться определить — есть ли какая-нибудь перспектива перейти с ним на более доверительные отношения. Это обычная практика, американцы всегда работали топорно», — поясняет действия американских спецслужб Черкашин.

Захарова также рассказала, что государственный секретарь США Джон Керри посчитал такую ситуацию недопустимой и распорядился, чтобы американское внешнеполитическое ведомство «сделало все возможное для того, чтобы препарат был доставлен» в Россию. Однако на это ушло много времени, и момент был упущен. Более того, даже несмотря на вмешательство Керри, отказавшемуся от сотрудничества дипломату пришлось покинуть США.

«Но вообще, запугивание — не запрещенный метод. В 1983 году был такой сотрудник резидентуры в Вашингтоне Моторин, который хотел купить в одной из лавок какой-то музыкальный инструмент, предложив за него ящик водки из магазина посольства, не облагавшийся налогом. После этого на него вышли сотрудники ФБР и заявили, что он нарушил закон о беспошлинном ввозе водки в страну. Моторину сказали, что у него нет выхода, кроме как сотрудничество с ФБР, его завербовали. Правда, наши потом Моторина разоблачили, арестовали и расстреляли. Сейчас, конечно, не расстреливают, но и завербовать нашего дипломата не смогли из-за его порядочности», — заключает эксперт.

Напомним, академик Евгений Примаков (1929-2015) возглавлял правительство России в 1998-99 годах.