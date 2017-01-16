Алеппо: СМИ показали заминированные террористами плюшевые игрушки

Алеппо, 16 января. Российские журналисты, побывавшие в местах работы российских саперных команд на территории восточного Алеппо, продемонстрировали методы, которыми пользовались террористы, оставившие смертоносные ловушки для всех, кто попробует войти в освобожденные районы города. Наиболее шокируют ловушки, установленные в оставленных в домах детских игрушках — очевидно, что на такую приманку должен клюнуть, прежде всего, вернувшийся в этот дом ребенок.

«В зданиях был найдены и замаскированные под огнетушитель самодельные фугасы, и плюшевые игрушки, и куклы с ручными гранатами на боевом взводе», — сообщает телеканал «Звезда», корреспондент которого побывал вместе с саперными командами в восточном Алеппо.

Под домами и дорогами Алеппо российские саперы продолжают обнаруживать скрытые полости — это оказываются либо заложенные на небольшую глубину фугасы, либо проложенные террористами подземные ходы — когда-то они служили им убежищем при налете авиации, а теперь скрывают в себе заминированные склады взрывчатки.