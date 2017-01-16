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Эскорт «Адмиралу Кузнецову» составят фрегат и эсминец ВМФ Британии
Политика

Эскорт «Адмиралу Кузнецову» составят фрегат и эсминец ВМФ Британии

Сегодня 12:26
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Эскорт «Адмиралу Кузнецову» составят фрегат и эсминец ВМФ Британии

Лондон, 16 января. Британские фрегат и эсминец намерены сопроводить корабельную авианосную группу ВМФ РФ с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», следующую из Средиземного моря в Североморск.

По данным источников в Великобритании, корабли и подводные лодки ВМФ страны, поддерживаемые союзниками по НАТО, ведут активные скрытные действия по обнаружению и сопровождению российских военных кораблей. Два британских корабля, фрегат и эсминец, полностью готовы к тому, чтобы сопроводить авианосную группу ВМФ РФ.

Ранее появилось сообщение, что боевые корабли Великобритании готовятся сопровождать тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России «Адмирал Кузнецов», который пройдет мимо берегов Шотландии.

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Катерина Тимошенская
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