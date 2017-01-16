Названа причина отмены встречи Лаврова с главой МИД Иордании

16 Января 2017 12:31 38

Москва, 16 января. Отмена запланированной на 16 января встречи министра иностранных дел Иордании Насера Джоды с главой МИД России Сергеем Лавровым отменена из-за отставки правительства королевства. Об этом сообщил в понедельник источник в дипведомстве РФ.

Об отставке иорданского правительства стало известно 13 января. Арабские СМИ сообщают, именно по просьбе премьер-министра Хани аль-Мульки кабинет пошел на такой шаг. Как отмечают эксперты, перестановки обусловлены тем, что аль-Мульки необходимо провести широкие экономические реформы и принять меры по ликвидации угроз в области госбезопасности.

Иорданское информационное агентство сообщает, что сменились шесть министров, включая главу МИД.

Как заявил газете «Известия» обозреватель журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов, говоря о плане США по дестабилизации Ближнего Востока, Иордания попадает в сложную ситуацию, вызванную тем, что «была здесь солидарность с позицией США, выступавших против президента Сирии Башара Асада, да закончилась». Как считает обозреватель, про судьбу королевства перед лицом Халифата, вставшего во весь рост, никто в США и не думал, и это на фоне того, что указание от 2009 года «Асад должен уйти» действующего президента Обамы — выполнено.

Ранее Лавров заявил, что Москва ждет подтверждений от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестины Махмуда Аббаса для проведения переговоров в России.