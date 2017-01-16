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ДНР выпустила марку, посвященную писателю Викентию Вересаеву
Новороссия

ДНР выпустила марку, посвященную писателю Викентию Вересаеву

Сегодня 12:18
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ДНР выпустила марку, посвященную писателю Викентию Вересаеву

Донецк, 16 января. В здании главпочтамта столицы Донецкой народной республики прошла церемония специального гашения марки, выпущенной к юбилею Викентия Вересаева (настоящая фамилия писателя — Смидович). В этот день исполнилось 150 лет со дня рождения классика русской и советской литературы.

Вересаев родился в Туле, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, но и с Донбассом его биография тесно связана. В 1890 году он побывал в районе Юзовки (нынешний Донецк) в гостях у своего старшего брата Михаила, работавшего горным инженером на Вознесенском руднике Петра Карпова. В 1892 году Викентий Викентиевич снова оказался в Донбассе, где как врач участвовал в борьбе с эпидемией холеры. 

Результатом этих поездок стал цикл рассказов «Подземное царство» об адских условиях труда и скудном быте горняков, подписанный автором литературным псевдонимом «Вересаев». Это произведение традиционно считается одним из самых ярких описаний дореволюционного Донбасса. 

Марка, посвящённая Викентию Вересаеву, стала 54 почтовой миниатюрой, запущенной в оборот в ДНР за полтора года. На сезон 2017 запланировано ещё порядка 30 гашений.

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Руслан Мармазов
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