Косачев жестко ответил на условия Трампа по отмене санкций

16 Января 2017 12:17 32

Москва, 16 января. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что снятие санкций не является для России стратегической целью.

Россия не будет жертвовать своей безопасностью ради снятия санкций, подчеркнул сенатор. Антироссийские санкции Косачев расценил как дурное наследие уходящей администрации президента Обамы, которое следует отправить в историю. Само же предложение Дональда Трампа представитель Совета Федерации не рассматривает, как официальное предложение, пишет агентство "Экономика сегодня".

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что снятия антироссийских санкций можно будет достичь в обмен на соглашение о сокращении ядерного вооружения, сообщает Газета.ру.