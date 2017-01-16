Удар по амбициям европейских элит: мигранты и Сирия стали орудием Трампа против Меркель

Миграционная политика канцлера Германии Ангелы Меркель — большая ошибка. Об этом заявил новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом об американо-немецких отношениях.

Трамп выразил мнение, что Ангела Меркель — выдающийся руководитель, который, однако, совершил катастрофическую ошибку, позволив нелегалам из стран Ближнего Востока въехать в Германию и заполонить государства Европейского союза. При этом, отметил новоизбранный президент США, произошедшее — настоящее «несчастье».

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«Дональд Трамп не просто меняет риторику США по отношению к Германии. Он понимает, что в текущем году в Германии состоится очередной избирательный цикл, и фактически льет воду на мельницу внутренних критиков Меркель и ее оппонентов на выборах. Дело даже не в том, что он показывает свое отношение к миграционной политике Германии. Он отдаляется от Меркель, ставя даже в разговоре с The Times ее не на уровень близкого союзника, а на уровень взаимоотношений с Россией. В обоих случаях он как бы «ничего не гарантирует». Вообще, при критике Германии Трамп не сообщает никаких существенных вещей. Он не формулирует никакие принципы или новые подходы, ограничивается по сути лишь сигналами. Это значит, что он камуфлирует реальный замысел по поводу своей внешней политики. И то, что там будет подыгрывание новым европейским силам, которые готовы прийти на смену старым, уже очевидно», — пояснил ФАН политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

По мнению эксперта, критика Трампом действий России — это уже выработанный прием для потаканию мнению конгресса. И Трамп, и Тиллерсон ставят своей задачей утверждение кадров в новой администрации. Поэтому и звучат дежурные слова о сдерживании России. Эти же слова о провале миграционной политики Германии можно расценивать как разворот по отношению к персонам старых элит в Европе, которые ориентировались на победу Хиллари Клинтон.

«Трамп не доверяет всей сложившейся в мире системе элит, считая их слабыми и являющимися частью политики Обамы. Что касается вклада США в миграционную политику, Трамп демонстрирует готовность решать, прежде всего, американские проблемы. Корень миграционного кризиса он видит в том же, что и Россия. Чтобы решить эту проблему, необходимо решить проблему терроризма и снять конфликты на Ближнем Востоке. США будут стремиться вернуться в переговорный процесс по Сирии, откуда они ушли под натиском коалиции России, Турции и Ирана. С некоей демонстрацией новых подходов. Для этого необходимо будет начать реальное взаимодействие, в том числе военное, с Россией в Сирии, не летать, например, в зоне работы российских ВКС, координироваться в плане обмена данных. В общем, корни решения проблемы мигрантов в Европе лежат во взаимодействии США и России на Ближнем Востоке, и это, конечно, удар по амбициям европейских элит», — резюмировал Игорь Рябов.

Напомним, ранее «Газета.ру» сообщала, что обещания Трампа в вопросе миграционной политики разделят конгресс, которому будет крайне трудно принять любое решение по этому вопросу.