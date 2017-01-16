Порошенко заручился у Байдена поддержкой новой администрации США

16 Января 2017 12:08 47

Киев, 16 января. Украинский лидер Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден рассказали друг другу о больших надеждах на продолжение сотрудничества администраций двух стран. Порошенко особо подчеркнул, что Киев готов работать с командой Дональда Трампа и рассчитывает, что «украинский вопрос» останется у США в приоритете.

По итогам переговоров с Байденом Порошенко сообщил журналистам, что в ходе встречи они обменялись мнениями о путях «дальнейшего строительства американо-украинского стратегического партнерства». «Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией», — подчеркнул он.

Кроме того, Порошенко признался, что очень надеется, что новое руководство США оставит «украинский вопрос» одним из приоритетных в своей политике. Байден в ответ заметил, что также очень надеется на то, что Трамп захочет быть «партнером Украины».

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