Крещение-2017: крещенские купания, адреса иорданей в Москве и Петербурге

Важный праздник наступает для православных на этой неделе — Крещение или Богоявление Господне. Это один из немногих праздников с не плавающей датой: из года в год он отмечается в ночь с 18 на 19 января.

Согласно тексту Евангелия от Матвея, Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем в реке Иордань. Сразу после этого он призвал людей креститься и очиститься от грехов. Во время обряда крещения на сына божия снизошел святой дух, принявший облик белого голубя, и раздался голос бога-отца. Именно поэтому праздник еще носит название Богоявление.

Водосвятие на Крещение

Любая вода в Крещение становится святой: в это верят христиане. Они полагают, что на все воды земные снисходит дух божий. Поэтому вся крещенская вода считается не только целебной и исцеляющей недуги, но и очищающей от грехов. Верующие люди стараются запастись освященной водой на весь год, а в саму ночь окунуться в прорубь.

Проруби, которые на Крещение появляются на прудах и озерах, называют«иорданями» — по названию реки Иордан, в которой крестился Иисус. Обычно подход к ним оборудован деревянными мостиками и ступеньками.

При этом многие думают, что стоит окунуться три раза в ледяную воду в Крещение — и все грехи уйдут. Работа над здоровым духом начинается с исповеди, продолжается службой, участием в крестном ходе и только потом завершается окунанием в освященной купели. В последнее время, правда, люди массово приходят к местам купаний, чтобы просто начать целебные процессы в организме.

Когда и кому можно купаться на Крещение

Продолжительность крещенских купаний в этом году такова: с 22 часов 18 января до 19 часов 19 января. Врачи и сотрудники МЧС советуют перед погружением в ледяную воду грамотно оценивать свои силы. Не должны рисковать те, кто перенес или страдает болезнями глаз, органов дыхания, пищеварительной и нервной системы, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, не рекомендуется перед погружением употреблять алкоголь, лучше после. Вместо этого дома нужно плотно поесть, перед заходом в воду размяться хотя бы пять минут, делая прыжки и приседания, и смазать кожу жирным кремом. Заходить в иордань надо медленно, а зайдя по колени — умыться. Потом — задержать дыхание и окунуться три раза, а выйдя из воды — быстро растереть тело полотенцем и одеться в сухие и теплые вещи. Новичкам не разрешается находиться в воде больше 10 секунд.

Где можно купаться на Крещение в Москве

В этом году в столице подготовили более 60 специально оборудованных мест для купания. Список адресов официальных мест для крещенских купаний опубликован на сайте столичного МЧС России. 62 проруби и 10 купелей готовы принять порядка 120 тысяч москвичей. Все места для купания оборудованы местами обогрева и горячими напитками.

Если в прошлом году Крещенские морозы, которых так ждали, так и не наступили, и температура поднялась до двух градусов тепла, то в ночь на 19 января синоптики прогнозируют охлаждение воздуха до «минус 14 градусов». Это идеальная погода для омовения на Крещение.

Самым главным местом для крещенских купаний в столице традиционно будет площадь Революции. Девять мест для купания откроются на востоке столицы, пять — на юге, четыре — в Западном округе. Больше всего мест для купания — в Троицком и Новомосковском округах, всего двадцать.

Места Крещенских купаний в Петербурге

МЧС России по Санкт-Петербургу почти закончило оборудовать купели, соответствующие нормам безопасности. Всего в городе их будет 22. Главную купель прорубили у Петропавловской крепости. Федеральное агентство новостей публикует полный список адресов мест для купания.

Василеостровский район

Наб. Лейтенанта Шмидта, 27/2.

Выборгский район

рядом с ФОК «Озерки» (ул. Большая Озерная, 84);

ул. Никольская, 3 (на территории ООО «Петровский оздоровительный комплекс»)

Колпинский район

город Колпино, ул. Володарского, 42;

поселок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217.

Красносельский район

Красное Село, пр. Красных Командиров, Безымянное озеро.

Кронштадский район

город Кронштадт, Тулонская аллея, 3 (территория яхт-клуба).

Курортный район

город Сестрорецк, Петровская набережная, 1 (территория храма Святых апостолов Петра и Павла).

Невский район

Рыбацкий проспект, 12, лит. А (берег Невы);

проспект Обуховской Обороны, 24 (берег Невы)

Петроградский район

река Большая Невка, Аптекарская набережная (между улицами Профессора Попова и Аптекарским проспектом);

Петропавловская крепость, акватория Иоановского моста.

Петродворцовый район

Петергоф, Ольгин пруд;

поселок Санино, Бибигонский пруд;

поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 15, территория Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни;

поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 109, пруд на территории Михайловки;

поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 115, пруд на территории церкви Святых апостолов Петра и Павла в Знаменке.

Приморский район

поселок Лахта, Береговая улица, 19, яхт-клуб «Геркулес»;

приход строящегося собора Святого Духа (улица Ольховая, 2, напротив детской поликлиники).

Пушкинский район

город Пушкин, Колонистский пруд;

поселок Тярлево, территория ГМЗ «Павловск», «Черный пруд».

Фрунзенский район

Бухарестская улица, 110 (прорубь карьера бывшего завода «Керамика»).