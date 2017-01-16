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Сирия новости 16 января 2017 12.30: ВВС САР и ВКС РФ провели операцию против ИГ, САА отбила атаку «Джебхат ан-Нусры»
Новости Сирии

Сирия новости 16 января 2017 12.30: ВВС САР и ВКС РФ провели операцию против ИГ, САА отбила атаку «Джебхат ан-Нусры»

Сегодня 12:30
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ВКС РФ совместно в ВВС САР провели операцию против ИГ на востоке провинции Алеппо

Сирия, 16 января. ВВС Сирии и ВКС России нанесли удары по укрепрайонам ИГ* на востоке провинции Алеппо. Сирийская армия отразила массированную атаку боевиков «Джебхат ан-Нусры»** в Кунейтре. Беспилотники ИГ обстреливают мирное население Мосула, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

В нескольких частях долины Вади-Барада, расположенной на западе от Дамаска, продолжаются короткие перестрелки между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и остатками отрядов боевиков-оппозиционеров, отказавшихся присоединиться к правительственному плану перемирия. Повстанцы несут потери в технике и живой силе и вынуждены постепенно отступать со своих позиций в регионе.

Провинция Латакия

Подразделения правительственной армии провели контратаку опорных пунктов боевиков повстанческих группировок в северной части провинции Латакия. Сирийские военнослужащие нанесли мощный артиллерийский удар по позициям террористов вблизи населенного пункта Кабани. Сообщается, что ликвидирована группа боевиков, многие получили ранения.

ВВС Сирии поддержали контрнаступление САА на позиции боевиков на севере Латакии

Провинция Алеппо

По информации одного из сирийских новостных порталов, ВВС САР и ВКС России провели совместную операцию в восточной части провинции Алеппо. Бомбардировщики нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ в районе между населенными пунктами Маскана и Дейр Хафер. Как сообщает источник, боевикам был нанесен серьезный численный урон, также уничтожены несколько стратегически важных объектов ИГ.

Провинция Хомс

Артиллерия правительственных войск обстреляла укрепленные районы боевиков террористических организаций в окрестностях города Аль-Растан, находящегося на севере провинции Хомс, в ответ на недавний массированный огонь со стороны террористов. Ликвидировано не меньше шести боевиков. Однако короткие перестрелки в этой части провинции время от времени возобновляются.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает одно из сирийских информационных агентств, правительственная авиация провела бомбардировку опорных пунктов террористов ИГ недалеко от аэропорта на юге города Дейр эз-Зор. В результате авиаудара частично разрушен важный пункт управления боевиков. Кроме того, сразу в нескольких частях города в настоящий момент идут бои между подразделениями САА и отрядами террористов. Особенно интенсивные бои отмечаются на западной окраине Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Военнослужащие сирийских войск продолжают контратаковать позиции боевиков повстанческих формирований вблизи населенного пункта Замрин, расположенного на северо-западе от города Даръа. Подразделения САА ведут огонь по боевикам из крупнокалиберных пулеметов. Информация о ходе столкновения пока устанавливается.

Военнослужащие САА ведут контратаку позиций боевиков на северо-западе от Даръа

Провинция Ракка

Отмечаются ожесточенные бои между отрядами Сирийских демократических сил (SDF)*** и террористами ИГ сразу на нескольких фронтах к западу и северо-западу от города Ракка. Бомбардировщики ВВС международной коалиции оказывают поддержку с воздуха. Обе стороны несут серьезные потери убитыми и раненными. Таким образом, обстановка в регионе по-прежнему остается крайне напряженной.

Провинция Хама

Боевики оппозиционных группировок обстреляли опорные пункты правительственных войск недалеко от населенного пункта Маан на востоке провинции Хама. Однако в подразделениях САА обошлось без потерь. В данный момент сирийские военнослужащие готовятся к контрнаступлению.

Провинция Хасака

Грузовые самолеты ВВС САР доставили в аэропорт города Хасака очередную партию гуманитарной помощи от Всемирной продовольственной программы. В состав груза вошли преимущественно продукты питания и одежда. Помощь в скором времени будет распределена между жителями провинции.

Провинция Кунейтра

Военнослужащим сирийской армии удалось отбить массированную атаку боевиков формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» и других союзных ему группировок на свои позиции вблизи населенного пункта Даллафа, расположенного на юге от города Хадер в северной части провинции Кунейтра. Отряды террористов были отброшены назад, ликвидировано несколько групп боевиков. Кроме того, уничтожены три автомашины с крупнокалиберными пулеметами и одна БМП боевиков.

Ирак

Беспилотники террористов ИГ наносят удары по гражданскому населению в освобожденных районах восточной части Мосула. Зафиксировано несколько случаев подобных атак. В результате бомбардировок несколько мирных жителей получили ранения, в том числе 14-ти летний подросток.

В восточной части Мосула по-прежнему продолжаются ожесточенные бои между террористами ИГ и подразделениями правительственной армии. Интенсивные перестрелки в данный момент ведутся в квартале Аль-Шурта. Данные о ходе столкновения пока выясняются.

Карта военных действий в Сирии

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Алексей Громов
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