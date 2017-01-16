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Сестра приемной матери заберет изъятых из московской семьи детей с ВИЧ
Общество

Сестра приемной матери заберет изъятых из московской семьи детей с ВИЧ

Сегодня 12:17
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Сестра приемной матери заберет изъятых из московской семьи детей с ВИЧ

Москва, 16 января. Департамент соцзащиты населения Москвы готовит документы на передачу двух приемных детей из многодетной семьи сестре приемной мамы, рассказали в пресс-службе департамента.

«Временно изъятые из семьи дети останутся в наших учреждениях, вероятно, до конца дня. Мы готовим документы для передачи из сестре приемной матери. Это не быстрый процесс», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что сестра матери многодетного семейства и сама является многодетной матерью, что несколько усложняет процесс передачи ей детей, передает ТАСС.

Ранее замглавы департамента соцзащиты населения Москвы Татьяна Барсукова рассказала, что 10 января работниками детского сада были зафиксированы факт жестокого обращения с одним из детей из большой семьи. Воспитатели заметили на теле ребенка синяки. Оказалось, что отец так наказал мальчика за провинность.

На время проверки 13 детей изъяты из данной семьи и помещены в безопасное место. В данный момент восемь детей в медучреждении, так как они инфицированы ВИЧ, а два ребенка находятся с социальном центре. Семья, о которой идет речь, переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году. В семье 13 детей, среди которых восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный.

«Все дети не московские и ранее были изъяты из неблагополучных семей в других регионах. Они получают наши московские выплаты», — заявила Барсукова.

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Таисия Григорьева
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