Локи и Тор помогут ученым выявить первопричину зарождения жизни на Земле

Стокгольм, 16 января. Группа ученых из Швеции, США, Новой Зеландии и Японии объявила об открытии группы микроорганизмов, которые, по их мнению, помогут представить историю развития эукариотических клеток.

Результаты исследований публикует журнал Nature. По словам ученых, организмы, принадлежащие к надтипу Asgard, являются переходным звеном от прокариотов (организмов, клетки которых не имеют ядра) к эукариотам.

По словам руководителя проекта, биолога из Уппсальского университета Тейса Эттема, ученые еще плохо понимают такой сложный и запутанный процесс как эволюция клеток. Однако им удалось выделить новую группу архей, из которых позднее развились эукариотические организмы. отмечается, что наблюдения были проведены при помощи новых методов получения информации о геноме микроорганизмов, которые нельзя вырастить в лаборатории.

Если ученые смогут вырастить клетки Asgard в лаборатории и изучить их под микроскопом, то они получат много важной информации об эволюционном процессе сложных клеток.

Отметим, что микроорганизмы получили названия Локи, Тор, Один и Хеймдалль.