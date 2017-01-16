Вальс считает, что Трамп «странным способом» отзывается о Европе

Москва, 16 января. Избранный президент США Дональд Трамп «странным способом» высказывается о ситуации в Европе, заявил бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс, который намерен участвовать в президентских выборах.

Вальс прокомментировал заявление Трампа, в котором он назвал ситуацию с мигрантами в Европе «катастрофической ошибкой» политики канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Дональд Трамп, впрочем, высказывается странным способом», — заметил экс-премьер Франции.

Он отметил, что это было первое интервью Трампа, в котором шла речь о Европе. Вальс заметил, что считает «абсурдной и демагогической» кампанию США по возведению стены с Мексикой.

«В любом случае, в том, что касается Европы, мы, безусловно, должны создать прочную, серьезную политику: одновременно по принятию беженцев и в то же время – по защите наших границ», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что Brexit в итоге окажется отличной вещью.