Штайнмайер заявил, что слова Трампа заставляют НАТО нервничать

Брюссель, 16 января. Руководство Североатлантического альянса с тревогой встретило заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что организация давно устарела. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

По словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ, он только что прибыл с переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в альянсе заявления республиканца воспринимаются с обеспокоенностью.

Читайте также: Изменения неизбежны: Трамп твердо решил взяться за реорганизацию НАТО

Напомним, накануне будущий лидер США Дональд Трамп обвинил блок в том, что он абсолютно не занимается борьбой с мировым терроризмом, при этом республиканец назвал НАТО устаревшей организацией.