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Штайнмайер заявил, что слова Трампа заставляют НАТО нервничать
Политика

Штайнмайер заявил, что слова Трампа заставляют НАТО нервничать

Сегодня 12:02
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Штайнмайер заявил, что слова Трампа заставляют НАТО нервничать

Брюссель, 16 января. Руководство Североатлантического альянса с тревогой встретило заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что организация давно устарела. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

По словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ, он только что прибыл с переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в альянсе заявления республиканца воспринимаются с обеспокоенностью.

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Напомним, накануне будущий лидер США Дональд Трамп обвинил блок в том, что он абсолютно не занимается борьбой с мировым терроризмом, при этом республиканец назвал НАТО устаревшей организацией.

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Дана Балан
#дональд трамп #сша
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