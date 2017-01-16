Захарова отреагировала на предложенные Трампом ядерные сделки по санкциям

Москва, 16 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ФАН сообщения о предложении Трампа смягчить антироссийские санкции и заключить ядерную сделку с Москвой.

«Наша позиция озвучивалась не раз: необходимо дождаться формулирования внешнеполитической концепции новой администрации. Затем будем реагировать», — заявила дипломат.

Вопрос о переговорах по санкциям и ядерный вопрос Трамп затронул в интервью газетам Times и Bild, сообщала ранее Lenta.ru. «Они ввели санкции против России — давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — заявил избранный президент США.

По мнению Трампа, в настоящее время Россия «сильно страдает от санкций», при этом, как отметил он, «может что-нибудь выйти, чтобы многие оказались в выигрыше».