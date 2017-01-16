Москва, 16 января. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Москва обладает фактами, подтверждающими сотрудничество зарубежных компаний и отдельных стран с террористической группировкой «Исламское государство».

Николай Патрушев заявил, что сотрудничество заключается в закупках нефти и других видов сырья у боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России), также отдельные организации и государства выплачивают денежные вознаграждения террористам за разрешение на производство и транспортировку различных товаров на подконтрольных ИГИЛ территориях. Секретарь Совета безопасности России отметил, что подобную практику необходимо пресекать, пишет Газета.ру.