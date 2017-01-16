FAN-TV Лента новостей
ИГИЛ сотрудничает с транснациональными компаниями — Патрушев
Весь мир

ИГИЛ сотрудничает с транснациональными компаниями — Патрушев

Сегодня 12:02
45

ИГИЛ сотрудничает с транснациональными компаниями — Патрушев

Москва, 16 января. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Москва обладает фактами, подтверждающими сотрудничество зарубежных компаний и отдельных стран с террористической группировкой «Исламское государство».

Николай Патрушев заявил, что сотрудничество заключается в закупках нефти и других видов сырья у боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России), также отдельные организации и государства выплачивают денежные вознаграждения террористам за разрешение на производство и транспортировку различных товаров на подконтрольных ИГИЛ территориях. Секретарь Совета безопасности России отметил, что подобную практику необходимо пресекать, пишет Газета.ру.

комментарии
Алексей Громов
#николай патрушев
Новости партнеров
Эксклюзив

В Дамаске состоялось заседание по примирению в Восточной Гуте

Сегодня 11:24
97

ИГИЛ наступает на Дейр-эз-Зор: район Аль-Кусайр попал под обстрел, много жертв

Сегодня 11:10
304

Новости Новороссии: ребенок из ДНР был ранен ударом ВСУ, Луганск отмечает огонь минометов под Дебальцево

Сегодня 10:48
115

Клинцевич: Заниматься ядерным разоружением можно после того, как США выполнят свои обязательства по СНВ-III

Сегодня 10:45
313

Изменения неизбежны: Трамп твердо решил взяться за реорганизацию НАТО

Сегодня 10:35
203
Показать еще
Прямая трансляция

Создание правительства Украины в изгнании: к каким последствиям это может привести. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Штайнмайер заявил, что слова Трампа заставляют НАТО нервничать

12:02

ИГИЛ сотрудничает с транснациональными компаниями — Патрушев

12:02

ДНР: семь жилых домов в Горловке повреждены снарядами ВСУ

12:01

Захарова отреагировала на предложенные Трампом ядерные сделки по санкциям

11:55

Лучший бомбардир РФПЛ этого сезона Смолов останется в «Краснодаре» до лета

11:48

ВКС РФ получат «техническое зрение» для вертолетов

11:47

Lada в топе: россияне признались в любви к отечественному автопрому

11:46

ДНР и ЛНР проводят встречу с ОБСЕ на переговорах в Минске

11:45

Действия ВКС РФ в Сирии разочаровали Трампа

11:40

Полиция задержала безработного, угрожавшего убийством бизнесмену в Петербурге

11:39

Байден прилетел в Киев на встречу с Порошенко

11:36

Сирия: большинство оппозиционных группировок готовы приехать в Астану

11:34
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Штайнмайер заявил, что слова Трампа заставляют НАТО нервничать
Читать
Закрыть