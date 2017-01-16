Десятки агрессивных львовян устроили побоище со стрельбой под Житомиром

16 Января 2017 12:41 31

Олевск (Украина), 16 января. В Олевске, в Житомирской области, произошла массовая перестрелка. Один человек погиб, еще шестеро ранены.

В полиции заявили, что конфликт произошел в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области. Всего в перестрелке участвовали несколько десятков человек.

Инцидент произошел около часа ночи 16 января на центральной площади Олевска. На месте трагедии сейчас работают следственно-оперативные группы, эксперты взрывотехнической службы и спецподразделение полиции.

«По предварительной информации, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области», — заявили сотрудники правоохранительных органов.

Ранены четверо жителей Олевского района, а также трое львовян, один из которых скончался во время оказания ему медпомощи. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и хулиганстве. Полиции уже известны несколько участников конфликта.